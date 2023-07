Man (23) omgekomen bij verkeersongeval in Dordrecht

ROTTERDAM - Bij een eenzijdig ongeval in Dordrecht (Zuid-Holland) is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 23-jarige man om het leven gekomen. Het ongeluk, waarbij de auto van de weg raakte, gebeurde even na middernacht op de Zuidendijk. Het slachtoffer komt uit het naburige dorp Puttershoek.

Ⓒ Mediatv