Iran neemt weer bezit van buitenlands schip

In de Straat van Hormuz zijn de laatste weken meerdere incidenten met tankers geweest. Ⓒ REUTERS

TEHERAN - Iran heeft in de Straat van Hormuz opnieuw een buitenlands schip opgebracht. Het gaat om een schip dat olie vervoert. Volgens Iran heeft het schip „olie gesmokkeld naar Arabische landen.” Uit welk land het vaartuig afkomstig is, is nog niet bekend, aldus de Iraanse staatstelevisie.