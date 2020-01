Ouders en kinderen werven zelf juf of meester met filmpje

De kinderen in de video vertellen wat ze later willen worden: conciërge, piloot, loodgieter, acrobaat of directeur. „Maar dat gaat niet zonder een goede juf of meester”, schrijven de ouders op de website van de school. Het laatste jongetje in de video zegt: „Ik wil meester worden. Want die hebben we niet.”

„We hebben dit met een groepje ouders bedacht en hopen dat dit mensen het laatste zetje geeft”, vertelt Nienke Abid over de creatieve noodgreep. Ze heeft zelf drie kinderen op de school, die zowel regulier als speciaal onderwijs aanbiedt. De Wereldboom zoekt leerkrachten voor groep 1-2 en voor groep 5-6.

„Het is heel jammer dat we een tekort hebben”, zegt Abid. „Want de school is echt te gek. Het is een humanistische school die veel doet aan vredesonderwijs en filosofie. Ze maken kinderen echt wereldburgers.”