Witwascontroles in Amsterdamse P.C. Hooftstraat

Onderwereld

De politie, het Openbaar Ministerie, de gemeente, de Belastingdienst en FIOD trokken samen op bij de controles. Ze willen hiermee ondermijnende criminaliteit, als de onderwereld zich mengt met de bovenwereld, bestrijden. Van de grote bedragen die in winkels in de P.C. Hooftstraat worden uitgegeven, is niet altijd duidelijk wat de herkomst is. De recherche heeft bovendien informatie dat er mensen komen winkelen van wie bekend is dat ze geen of weinig geregistreerd inkomen hebben.

Tijdens de actie zijn onder meer een Rolex-horloge, kostbare winterjassen, tassen, schoenen en zonnebrillen in beslag genomen. Ook werden eventuele belastingschulden direct geïnd en doen de betrokken instanties in meerdere gevallen nog nader onderzoek.

Winkeliers zijn bovendien gewezen op hun plicht verdachte transacties te melden. Ze worden hier de komende tijd verder in getraind.