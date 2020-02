Cel voor bizarre moordpoging op jezidi-vrouw

Het gaat volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om „een zeer gewelddadig incident dat op klaarlichte dag op de openbare weg in Lelystad heeft plaatsgevonden.” De dader wachtte de twee slachtoffers in februari 2017 op bij het station en schoot eerst op de vriend. Dat schot miste. Toen hij het wapen daarna richtte op zijn zus, sprong die in paniek in een nabijgelegen water.

De man is zijn zus achterna gesprongen en heeft geprobeerd haar te verdrinken door haar minutenlang onder water te houden. Dat deed hij door op zijn zusje te gaan staan, terwijl hij zich vasthield aan een trap. Toen de verdachte zijn handen op bevel van de politie omhoog deed, kwam haar lichaam bovendrijven. Zonder de adequate hulp van de politie en hulpverleners had zij de aanval volgens het hof niet overleefd.

Eerwraak

Er zijn volgens het hof sterke aanwijzingen dat het ging om eergerelateerd geweld. De zus van de uit Irak afkomstige dader had een vriend die niet kwam uit de jezidi-cultuur, een geloofsovertuiging met onder meer islamitische, joodse en christelijke kenmerken.

De zaak is behandeld in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp. Het hof baseerde zich bij de uitspraak grotendeels op beelden van camera’s die het geweld hadden vastgelegd.