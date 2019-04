Alles voor de Tibetanen

Het leven van Pia Steendam en haar man Klaas staat al 20 jaar in het teken van het helpen van de Tibetaanse bevolking.

TONGDE - Ineens moet Pia Steendam vol in de ankers, als een kudde yaks op zijn dooie gemak de stoffige bergweg oversteekt. Behalve de harige runderen is er al uren vrijwel geen leven te zien in de Chinese bergen van Qinghai, waar een Nederlands echtpaar zich al twintig jaar met volle overgave inzet om Tibetanen te helpen.