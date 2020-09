Man (28) steekt huis in brand nadat vrouw (60) sterft tijdens seksdate

Ⓒ 123RF, ANP/HH

Gembloux - Een dertigjarige vader staat deze week terecht voor de volksjury in Namen, België, nadat een SM-afspraakje totaal verkeerd afliep. Zijn zestigjarige sm-date stikte tijdens hun eerste afspraak in haar slipje. Om het seksspelletje te verdoezelen of om als brave vader niet op de radar van de politie te komen, probeerde de beschuldigde de feiten op een diefstal met brutaal geweld te laten lijken. Hij stak daarvoor zelfs haar appartement in brand en stal haar bankkaart.