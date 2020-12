Schotten blij met strenge Sturgeon

’First minister’ Sturgeon is geen zachte heelmeester als het de coronacrisis betreft. Ⓒ Foto AFP

LONDEN - In Schotland sterven meer mensen aan corona dan in Engeland en de meeste andere landen in Europa. Toch wordt de heldere strategie van de Schotse first minister Nicola Sturgeon gewaardeerd. Haar populariteit is hoger dan ooit.