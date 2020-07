Postbode dumpt honderden brieven achter flat in Velp

„Vermoedelijk had een postbezorger van PostNL geen zin meer om de post in de brievenbus te stoppen”, zo meldt Omroep Gelderland. De post was geadresseerd aan bewoners van de Schonenbergsingel en de Bergweg in Velp.

„Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd”, laat een woordvoerder van PostNL aan de regionale omroep weten. Het postbedrijf geeft aan een onderzoek in te stellen en eventueel maatregelen te treffen. „En natuurlijk gaan we proberen de post alsnog bij mensen thuis af te leveren.”