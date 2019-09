’80 miljoen doden bij pandemie’

De laatste grote epidemie was de Spaanse griep die in 1918 en 1919 van tussen de 20 en 100 miljoen mensen het leven eiste. Mocht nu eenzelfde griep-pandemie uitbreken, dan loopt dat sterftecijfer binnen 36 uur op tot tachtig miljoen. Het is een slechte science fictionfilm die werkelijkheid kan worden.

„De wereld is er niet klaar voor”, staat in het rapport van het Global Preparedness Monitoring Board, geschreven door een team met onder meer (voormalige) leiders van de World Health Organization (WHO) en de Wereldbank. „Het is tijd voor actie”, zegt Gro Harlem Brundtland, voormalig hoofd van WHO in de Guardian.

Ziektes en epidemieën zijn van alle tijden, maar de experts waarschuwen nu dat ze binnen de 36 uur razendsnel kunnen uitbreiden. Dat komt door een stijgende bevolkingsgroei en de mogelijkheid om heel snel de wereld rond te reizen. Maar ook de stijging van de temperatuur kan ziektes als zika – verspreid door muggen, snel op andere mensen in andere landen overbrengen.

Sinds 1918, toen in Nederland 60.000 mensen stierven aan Spaanse Griep, hebben we wel al veel bereikt in de bestrijding van ziektes, maar het rapport waarschuwt dat ook nieuwe ziekteverwekkende micro-organismen kunnen worden gecreëerd.

„We hebben vooruitgang geboekt bij noodsituaties, maar de huidige inspanningen blijven ruim onvoldoende”, aldus het rapport. Arme landen kunnen of willen de bestrijding vaak ook niet betalen.

Daarom roept de directeur-generaal van WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wereldleiders op om zeven concrete acties te ondernemen om het risico te verminderen, zoals het opstellen van meerjarige rampenplannen en het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe technologieën.

Tussen 2011 en 2018 noteerde de WHO 1.483 epidemieën. De bekendste is wel het dodelijke ebola.