Kangoeroe ontsnapt uit gevangenschap met hulp van papegaai

Het buideldier, genaamd Baxter, heeft ruim een dag in de omgeving rondgelopen, en dat zorgde voor veel verwarring bij omwonenden. Op sociale media werden beelden gedeeld van het rondspringende dier.

Tekst gaat verder on de video

Achteraf bleek dat het dier uit het verblijf was ontsnapt met behulp van een papegaai, genaamd Thor. Die had namelijk geleerd hoe hij deuren kan openen. Dit vertelden zijn eigenaren aan de lokale zender WBRZ-TV.

De eigenaren van Baxter en Thor runnen een non-profitorganisatie genaamd Bird Recovery International, die gespecialiseerd is in het terugbrengen van exotische wilde vogels naar hun natuurlijke habitat. Baxter zou zijn verblijf delen met meer dan tien papegaaien.

Door de ontsnapping ontdekten de autoriteiten het verblijf van de kangoeroe. Kangoeroes worden volgens de wet van Louisiana als exotische dieren beschouwd en mogen niet als huisdier worden gehouden . Het is onduidelijk of de eigenaren van Baxter, die vroeger een dierentuin hadden, een uitzondering hebben voor het dier vanwege hun op dieren gebaseerde non-profitorganisatie. Maar de kans is groot dat zij Baxter vanwege de lokale wet nu moeten afstaan.