Iran verwijdert 27 camera’s van atoomwaakhond

Naast de 27 camera’s zet Teheran nog meer apparaten uit waarmee het IAEA het atoomprogramma van Iran monitort. Daarmee zijn vrijwel alle extra middelen om toezicht te houden uit het akkoord van 2015 teruggedraaid. Volgens Grossi kan dit een „fatale klap” zijn voor de nucleaire deal, waarover nog onderhandeld wordt. Hij denkt dat er nog maar drie of vier weken over zijn voordat het onmogelijk wordt om het akkoord nieuw leven in te blazen. Er blijven nog zo’n veertig camera’s draaien in de nucleaire faciliteiten van Iran.

Resolutie

Volgens het originele akkoord zou Iran stoppen met nucleaire activiteiten, in ruil voor het opschorten van internationale sancties. Het IAEA heeft Iran berispt voor de stilliggende onderhandelingen. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben deze week een resolutie opgesteld waarin ze Iran oproepen „volledig mee te werken” met het atoomagentschap. De resolutie is aangenomen door 30 van de 35 landen in het bestuur. Iran zou de camera’s nu uitzetten als reactie op deze resolutie.

Het IAEA liet vorige maand in een rapport weten dat Iran vragen over verrijkt uranium op drie locaties die niet bekend waren onvoldoende had „opgehelderd.” Een resolutie zou nodig zijn om een signaal af te geven dat het ontwijken van vragen van het IAEA consequenties heeft.