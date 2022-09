Premium Het beste van De Telegraaf

Beveiliging Oranje naar hoger plan ’Avondje in de kroeg zit er voor Amalia niet meer in’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Beveiligers zijn tegenwoordig uitgerust met zwarte koffers, waar opvouwbare kogelwerende schermen in zitten. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na de aanslag in 2009 op Koninginnedag in Apeldoorn is er nu, dertien jaar later, opnieuw sprake van een serieuze dreiging aan het adres van de koninklijke familie die in de openbaarheid komt. De beveiliging van kroonprinses Amalia is aanzienlijk opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag.