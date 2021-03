Vaccinmakers zullen voorlopig nog wel problemen houden

Premium Buitenland

Brussel loopt nog niet warm voor Russisch vaccin: ’Meer ijzers in het vuur’

Het wantrouwen in Brussel tegenover Rusland is groot. Mocht de Europese medicijnwaakhond EMA het Russische Spoetnik V-vaccin officieel goedkeuren, dan is het nog maar de vraag of het onderdeel wordt van de officiële EU-vaccinatiestrategie.