Nieuwe vaccin-klap: minder doses Moderna

Half februari ontvangen we daarom 10.000 doses minder: 38.400 in plaats van 48.000. Dat zou vertraging kunnen opleveren voor bewoners in kleinschalige woonvormen, mensen met een verstandelijke beperking in een instelling, niet-mobiele ouderen en huisartsen.

Gesteggel

En dan gaat het gesteggel van de Europese Unie met farmaceut AstraZeneca gewoon door. Het bedrijf heeft volgens bronnen inmiddels aangeboden om in het eerste kwartaal 39 miljoen in plaats van 31 miljoen doses aan de EU te leveren, maar dat is nog altijd aanzienlijk minder dan de oorspronkelijk beloofde 80 miljoen. Intussen valt de effectiviteit van het ’Leidse’ vaccin van Janssen ietwat tegen met 66 procent. Minister De Jonge (Volksgezondheid) moet alle zeilen bijzetten om kritiek op het vaccinatiebeleid het hoofd te bieden. De bewindsman stelt dat ons land de komende weken de achterstand op de rest van Europa zal inlopen door extra te gaan prikken. De Kamer is er boos over en kijkt nu ook naar premier Rutte.