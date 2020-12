Racismerel Groninger Nike Store: ’Moeten donkere klanten strak in de gaten houden’

Ze wil samen met een aantal andere personeelsleden het stilzwijgen doorbreken nu het hoofdkantoor op de hoogte is maar zich hult in stilzwijgen. Laura werkte als leidinggevende in de winkel, maar nam begin vorige maand ontslag. Ze schreef een brief aan het hoofdkantoor en deed met behulp van verschillende voorbeelden haar beklag. „In vier korte weken ben ik persoonlijk getuige geweest van grof racisme, seksisme en discrepantie van mijn direct leidinggevende, de winkelmanager”, begint ze. Dagblad van het Noorden heeft de volledige tekst in handen.

„De winkelmanager gaf zelfs een demonstratie van dat beleid door tijdens de rondleiding een zwarte man onnodig lang te volgen in de winkel”, vervolgt ze. Vijf anderen bevestigen het door Laura geschetste beeld. Drie van hen werken nog altijd in de winkel in Groningen. Volgens de bronnen moet het personeel op last van de manager klanten met een donkere huidskleur strak in de gaten houden.

Nike lanceert wereldwijd herhaaldelijk grote campagnes die racisme veroordelen. Laura: „Ik was onder de indruk van hoe Nike zich profileerde in het racismedebat en was blij dat ik in dat bedrijf een managementrol had.” De praktijk blijkt anders, zo stelt ze.

Personeel bespioneren

Het blijft bovendien niet alleen bij het in de gaten houden van klanten. Ook elkaar zouden ze moeten controleren. Het zorgt naar eigen zeggen voor onderling wantrouwen bij het personeel. De Groningse Nathalie werkte ook in de winkel als leidinggevende. Tot eind oktober. Ook zij schrijft een brief aan het hoofdkantoor over haar ongenoegen. Nathalie vertelt over een situatie waarbij ze van de manager een tas van een collega moet controleren. Er zou sprake zijn van diefstal.

De aantijging sloeg volgens Nathalie nergens op en ze weigert. „Toen werd hij erg boos op mij. Ik moest mijn personeel constant bespioneren.” Ze is dat zat en gaat tegen hem in. „Daarna pestte hij mij structureel en langdurig.”

Net als Laura valt Nathalie over de, in haar ogen, racistische en laatdunkende opmerkingen en motieven van de winkelmanager. „Hij noemde donkere mensen vaak ’die zwarten’ en hij maakte constant racistische grappen”, zegt ze tegen de regionale krant.

Dat de geschetste situaties nog steeds bestaan, blijkt uit de verklaringen van drie werknemers die nog steeds in de winkel werken. Harold is één van hen: „We worden er constant bij geroepen als er een zwarte familie binnenkomt. Van de manager moeten we ze strikt volgen, ook als de familie niks geks doet en gewoon winkelt zoals ieder ander.”

Hoofdkantoor

Drie ex-werknemers leggen de aantijgingen voor bij het hoofdkantoor. Twee van hen doen dat door middel van een brief, de derde beschrijft de situaties in een persoonlijk gesprek. Volgens hen werd er niet ingegrepen maar werden zij uiteindelijk gestraft. Het enige dat gebeurt, is dat het contract van een van de klokkenluiders niet wordt verlengd.

Dat Nike niet ingrijpt, geeft het personeel het gevoel dat het hoofdkantoor de ogen sluit voor de problemen en zich schaart achter de manager. Het zorgt voor een angstcultuur op de werkvloer. Nathalie: „Het personeel is erg gestrest. Er is (onderling) totaal geen vertrouwen meer. We hebben een geweldig team en zijn tot grootse dingen in staat, maar deze manager maakt alles kapot. Dit kan toch niet de manier zijn waarop Nike werkt?”

Werknemers die nog in de winkel werken bevestigen het beeld dat de ex-werknemers schetsen. Harold zegt te hopen dat Nike iets onderneemt: „Ik hoop echt dat dit naar buiten komt. Het is een grof schandaal dat Nike niet ingrijpt.”

Laura zegt met haar brief ook op te willen komen voor mensen die nog bij de Nike-winkel werken, maar geen actie durven te ondernemen. Dat is ook voor Nathalie belangrijk. Zij schrijft dat de manager personeel grof behandelt en uitscheldt. „Ik voelde me onheus behandeld en was bang. Praten met collega’s hielp gelukkig. Zo kwam ik erachter dat ik niet gek was, maar dat iedereen het zo ervoer.”

De redactie van Dagblad van het Noorden heeft Nike herhaaldelijk om een reactie gevraagd en een conceptversie van het artikel gestuurd. Elk respons bleef uit.