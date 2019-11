Zestien mensen achterin vrachtwagen IJmuiden

De mensen werden gevonden, doordat de chauffeur aangaf geluiden te horen in zijn container. De 45-jarige Turkse chauffeur was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Hij is aangehouden op verdenking van mensenhandel.

De vrachtwagen vervoerde auto-onderdelen. De mensen hadden zich daartussen verstopt.

Vorige maand werden 39 Vietnamezen dood gevonden in een koelcontainer in Engeland. Zij zouden via Zeebrugge in België en Ierland naar Engeland zijn gesmokkeld.