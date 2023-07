Studentenvakbond: energietoeslag te laag, voor te weinig mensen

De studentenbond was in het afgelopen jaar betrokken bij veel rechtszaken van uitwonende studenten die geen energietoeslag kregen omdat ze studeerden. Die zaken werden gewonnen, de rechters oordeelden dat er ten onrechte onderscheid werd gemaakt tussen studenten en anderen. Maar die uitspraken golden alleen voor de studenten die de zaken hadden aangespannen, het kabinet bleef bij zijn besluit dat studenten geen energietoeslag kregen. Het besluit van maandag geldt ook niet met terugwerkende kracht voor hen en dat steekt LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen.

Uit de lucht geplukt

Over het bedrag van 400 euro is ze niet te spreken. „Het is een beetje uit de lucht geplukt. Gezien de financiële situatie van studenten, vooral als zij zelfstandig wonen, is het niet genoeg. Het moet richting het bedrag voor alle minima, 1300 euro”, aldus de voorzitter.

Studenten die langer over hun studie doen en dus geen recht meer hebben op de prestatiebeurs, krijgen geen energietoeslag. Dat noemt Weehuizen „een heel groot pijnpunt” en „een grote onvolledigheid.” Van de 800.000 studenten in Nederland komen ongeveer 100.000 uiteindelijk in aanmerking voor de toeslag, heeft de LSVb berekend. Weehuizen: „Er is geen legitieme reden waarom bij studenten strenger wordt getoetst dan bij andere minima. We hebben vaak genoeg op de deur geklopt, en dan komen ze hier mee aan. Extreem kwalijk.”

Weehuizen klaagt ook over de manier van werken van het ministerie: „We hebben meerdere keren aangeklopt om te praten, maar het ministerie heeft lang geweigerd in gesprek te gaan. Dat is niet hoe een democratisch proces hoort te gaan. Het ministerie neemt de situatie van studenten niet serieus. In extreme gevallen hebben studenten afgelopen winter in de kou gezeten, en sommige studenten hebben de studie zelfs moeten stoppen omdat ze niet rondkwamen. Dat is een grote inbreuk op de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.”