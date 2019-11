Ophef om pardon moordenaar Zweedse tiener

De 19-jarige Yvonne Jonsson werd in 2005 doodgeslagen nadat ze eerder ruzie met de dader had gehad. De dader heeft volgens de zus van het slachtoffer nooit spijt betoond.

Sirisena zei vorige maand al een pardon te overwegen, omdat de moordenaar zich goed had gedragen in de gevangenis en op 19-jarige leeftijd in de cel terecht was gekomen "door een incident door ongeduld".

Sirisena staat niet verkiesbaar bij de presidentsverkiezingen die volgende week worden gehouden. Hij genoot niet meer voldoende steun van zijn eigen partij.