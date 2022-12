Koude neus? Dan kan je écht sneller verkouden worden

Tot dusver was er nog geen duidelijke verklaring voor het massaal opsteken van verkoudheden en griep gedurende de koude maanden. Bacteriën en virussen zijn er immers het hele jaar door. Een collectief van wetenschappers van onder meer de medische universiteit van Harvard lijkt hier nu een antwoord op te hebben gevonden. Koude lucht zou een remmende werking hebben op de afweercellen van de neus. „Superleuk om te zien”, vindt rhinoloog en KNO-arts Sietze Reitsma van het Amsterdam UMC. „Het is een lang bestaand discussiepunt. De studie die nu is gedaan, levert ons belangrijke informatie op.”

Verband tussen koude lucht en infectie

Uit het onderzoek blijkt dat de kou zelfs zo’n sterke uitwerking heeft dat een kleine temperatuurdaling al een heel groot verschil kan maken, zo valt op te tekenen uit The Journal of Allergy and Clinical Immunology. „Er is dus mogelijk een verband tussen koude lucht en het sneller oplopen van een infectie. Met slechts een kleine verlaging van de temperatuur verlies je namelijk al bijna de helft van je afweercellen in de neus”, legt een van de bijdragers aan het onderzoek Dr. Benjamin Bleier van de Harvard Medical School in Boston uit.

Doorgaans weet de neus zich goed te beschermen tegen virussen. Sterker nog, het is het enige orgaan in het lichaam dat zich nog vóór de besmetting weet te weren tegen indringers. Uit de studie blijkt zelfs dat wanneer verkoudheidsvirussen via de neus het lichaam binnendringen het lichaam 160% meer speciale afweercellen produceert. Deze afweercellen heten extracellulaire blaasjes (EB). Die blaasjes zijn een soort mini kopieën van gewone afweercellen en fungeren als een lokaas voor virussen in de neus. Zij detecteren het binnendringende virus, zuigen het naar zich toe, pakken het vast en verwijderen het vervolgens uit het lichaam, via het snot.

De neus is dus in veel gevallen bewapend tegen virussen, maar in de koude wintermaanden lijken we toch altijd een stuk minder goed beschermd. Om erachter te komen wat voor invloed de temperatuur heeft op deze afweercellen, heeft het onderzoeksteam waar Bleier deel van uitmaakte, vier mensen een kwartier lang in een ruimte laten staan met de thermostaat op 4,5 graad. De temperatuur in hun neuzen daalde vervolgens ook enkele graden. Vervolgens werd gemeten wat voor invloed zo’n temperatuurdaling had op gekweekte neuscellen. Dat kleine beetje kou bleek al genoeg te zijn om de vorming van EB met 42% te remmen.

Meerdere factoren

Toch spelen er factoren mee die ervoor zorgen dat er nog niet te veel voorbarige conclusies uit het onderzoek getrokken kunnen worden, stelt Reitsma. „De blootstelling van de cellen aan koudere temperaturen is niet in de neus zelf gemeten. We weten dus niet in hoeverre de gehele binnenkant van de neus daadwerkelijk afkoelt bij koudere temperaturen. Wel is het mooi dat we nu weten dat temperatuur een duidelijk effect heeft op de afweercellen van de neus.”

Op den duur zou het onderzoek kunnen bijdragen aan betere medicatie tegen griep en verkoudheid, stelt Bleier in het artikel van CNN. Maar Reitsma plaatst ook een kanttekening. „Je kunt je afvragen of verkoudheden niet gewoon nodig zijn om ons afweersysteem sterk te houden. Dat zou dan ook goed onderzocht moeten worden.”