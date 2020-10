Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt datalek GGD-testlijn

De toezichthouder stelt de vragen niet zomaar. Aanleiding zijn verhalen van (ex-)medewerkers van het callcenter die via IT-systeem CoronIT, het digitale registratiesysteem van de GGD, persoonlijke gegevens kunnen inzien van iedereen die een coronatest heeft gedaan. Ook nadat zij ander werk zijn gaan doen, zo schrijft Trouw. Op die manier kunnen (ex-)medewerkers negatieve en positieve testuitslagen opzoeken, ook van mensen die ze zelf niet hebben gesproken. Dat is in strijd met de privacywet AVG.

De Autoriteit Persoonsgegevens wil nu de details weten. De GGD benadrukt dat alle callcentermedewerkers een contract ondertekenen waarin staat dat zij alleen gegevens mogen inzien die noodzakelijk zijn voor hun werk. Dat kan zijn bij het maken van afspraken of bij het geven van een uitslag. Als zij die op een ander moment toch inzien, zijn zij in overtreding en kan aangifte worden gedaan.