Auto rijdt huis binnen: ’Als je dit doet, ben je niet goed in je kop’

De bestuurder van de auto die de woning binnenreed, is nog spoorloos. Ⓒ Maric Media

De politie in Eindhoven sluit niet uit dat het incident waarbij een auto een woning binnenreed een doelbewuste actie was. „Een technisch mankement aan de auto is niet volledig uit te sluiten maar het scenario dat er opzet in het spel is, lijkt ons meer waarschijnlijk”, aldus een woordvoerder. De bestuurder van de Porsche Cayenne is spoorloos. Een buurtbewoner: „Er is blijkbaar iemand heel boos geweest.”