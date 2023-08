Ophef over bizar heraangelegd kruispunt in Engeland

Paignton ligt in het graafschap Devon, in het hart van de Engelse Rivièra, en staat bekend om zijn lange zandstranden en iconische pier. Al heeft de badplaats er nu een nieuwe trekpleister bij: een heraangelegd kruispunt gelegen op de ’Golden Mile’.

Het zijn vooral de nieuwe wegmarkeringen die heel wat wenkbrauwen doen fronsen. Rood, blauw, wit… Het lijkt wel alsof de gemeentearbeiders plots nog wat blikken verf hadden gevonden en ze alles op wilden gebruiken. Volgens het lokale bestuur zijn de kleuren bedoeld „om het gebied veiliger te maken voor zowel automobilisten als voetgangers.”

Het enige probleem daarbij: niemand lijkt precies te weten wat de verschillende kleuren precies moeten aangeven en wat ze bijgevolg moeten doen om zich aan de geldende verkeersregels te houden.

Putten

Het kruispunt lokt heel wat reacties uit op sociale media. Hoewel de meesten het hebben over „geldverspilling”, zien sommigen de humor er wel nog van in. „Wat leuk. Ik kan niet wachten om het krijt boven te halen en wat te hinkelen”, schrijft iemand. Of nog: „Er zijn clowns ontsnapt uit het circus en ze hebben hun sporen achtergelaten.”

Niet iedereen kan er echter mee lachen. „Dit is een van de slechtste wegen in heel het land. Misschien moet het bestuur wat meer geld besteden aan het repareren van alle putten dan aan deze stommiteit.”

Ter verduidelijking: het rood moet automobilisten eraan herinneren dat ze het kruispunt naderen en dus moeten vertragen. Het blauw is om het voetgangersgebied beter te definiëren en de witte lijnen scheiden het trottoir van de kruising en markeren de veilige ruimte om over te lopen.