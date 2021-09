Plan met superampullen bloedplasma tegen corona mislukt

Binnenland

Gezondheidsministers G20-landen: verdeling vaccins moet eerlijker

De ministers van Volksgezondheid van ’s werelds 20 toonaangevende economieën zijn zondag in Rome overeengekomen te werken aan een rechtvaardigere verdeling van Covid-19-vaccins. De sessie over vaccins past in een tweedaags overleg in het kader van de internationale aanpak van de coronapandemie.