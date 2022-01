Nieuwe aanbeveling: vanaf 1 februari vrij reizen met geldige QR-code binnen EU

Dinsdag hebben de ministers van Europese Zaken in Brussel een nieuwe ’aanbeveling’ omarmd om reizen binnen de EU makkelijker te maken. Wie een geldige QR-code heeft, zou vanaf volgende week dinsdag niet meer mogen worden onderworpen aan ’aanvullende beperkingen van het vrije verkeer’.

Op een lijn

De nieuwe aanbeveling komt er nu de vaccinatiegraad in Europa is toegenomen en de verspreiding van de omicronvariant niet meer is te temmen.

Verschillende EU-landen hanteren nu nog extra inreisvoorwaarden, ook voor reizigers die gevaccineerd zijn. Of dat na 1 februari gaat veranderen, is aan de lidstaten zelf. Maatregelen op het gebied van volksgezondheid zijn een nationale bevoegdheid.

Met het omarmen van een aanbeveling spreken de landen wel de intentie uit om de regels op een lijn te brengen. Zo’n aanbeveling is een niet-bindend besluit en hoeft dus niet te worden opgevolgd.

Spelregels QR-code

De EU-lidstaten hebben eerder wel een harde afspraak gemaakt over de spelregels van de QR-code voor reizen. Vanaf 1 februari moeten gevaccineerden negen maanden na hun laatste prik een booster hebben om de geldigheid van het coronareisbewijs te verlengen.

Ⓒ ANP/HH

Wie in het buitenland is gearriveerd, moet rekening blijven houden met nationale coronaregels. Over de voorwaarden voor het gebruik van de QR-code als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld een restaurant of evenement zijn geen Europese afspraken gemaakt.

Nederland gaat de nieuwe spelregels voor het Europese reisbewijs wel nationaal gebruiken: er komt dus een houdbaarheidsdatum op vaccins. België volgt deze lijn niet: vanaf 1 maart moeten mensen vijf maanden na hun laatste prik een booster hebben om bijvoorbeeld een restaurant of zwembad in te komen. Frankrijk werkt sinds deze week zelfs niet meer met een test- en herstelbewijs, maar alleen nog met een vaccinatiepas.