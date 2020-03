Merkel: ’60 miljoen Duitsers krijgen coronavirus’

„We hebben nog geen therapie of mogelijkheid tot inenting”, gaf Merkel ruiterlijk toe op een persconferentie, enkele weken na de uitbraak van het virus in Duitsland: „Zo’n zestig tot zeventig procent van de bevolking zal het virus krijgen.” Dat betekent in het uiterste geval bijna zestig miljoen oosterburen.

Deze week besloot haar kabinet in Berlijn tot noodmaatregelen: „Voor de uitvoer van medische producten is een exportvergunning nodig.” Merkels minister van Gezondheid Jens Spahn liet al weten dat er ’voor de deur van medische bedrijven handelaren met koffers vol cash geld’ waren opgedoken.

Minister van Gezondheid Jens Spahn toonde begrip voor grenscontroles in de Alpen. Ⓒ EPA

Spahn verklaarde ook dat elke Duitser die in Italië is geweest, twee weken in quarantaine moet. Merkel wees echter een grenssluiting van de hand, wil ’geen onzekerheid, ook vanwege het bedrijfsleven en psychologische effecten’. CDU-partijgenoot Spahn had daarentegen begrip voor grenscontroles in de Alpen.

Doorbetaling van loon

Om vooral het hard getroffen midden- en kleinbedrijf te helpen, de hotels, restaurants en de toerismebranche, maakt de Duitse regering snel financiële ruimte met ’Kurzarbeitergeld’. Dat betekent doorbetaling van loon als getroffen bedrijven weinig tot geen werk meer hebben. In de bankencrisis van 2008 redde Merkel zo de Duitse auto-industrie. Doel is om gedwongen ontslagen te vermijden.

Duitsland maakt een miljard euro vrij voor spoedmaatregelen, vooral voor versnelde investeringen in het gezondheidssysteem en medisch onderzoek. De staatsbank KfW zal makkelijker garant staan voor extra liquiditeit. Ook wil Merkel via de EU staatshulp voor ondernemingen eenvoudiger maken.

Merkel: „Wat vaker lachen...” Ⓒ EPA

Alle evenementen boven de duizend personen zouden verder moeten worden afgelast. Dat geldt voor concerten en voetbalwedstrijden. „Scholen en crèches zouden daarentegen zoveel mogelijk open moeten blijven, zodat medisch personeel, politie en brandweer niet thuis op de kinderen hoeven te passen”, zei gezondheidsminister Spahn.

Tot slot had Merkel nog wat tips: „Een tot anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden maar daarvoor in de plaats wat vaker lachen en iemand in de ogen kijken. En niet hamsteren natuurlijk.”