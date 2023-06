Onderzoeker Buijs blijft op non-actief, verliest zaak tegen UvA

Buijs mengt zich vaak in discussies over genderdiversiteit. Zo noemde hij het non-binair zijn „een lege hype.” Daarvoor krijgt hij veel kritiek, ook van collega’s en andere wetenschappers. Op sociale media noemde Buijs zijn critici onder meer „monsters”, „extremisten”, „corrupt” en „levensgevaarlijk.” Volgens de UvA heeft Buijs anderen ook per mail en telefoon berichten gestuurd met een „dreigende, eisende, en beschuldigende inhoud.” Daarom werd hij op non-actief gesteld.

Volgens de rechtbank in Amsterdam worden klokkenluiders alleen beschermd tegen „maatregelen die een gevolg zijn van de klokkenluidersmelding.” Het gedrag van Buijs gaat echter „alle perken te buiten. Hij heeft op de man gespeeld, zich zeer beledigend uitgelaten, zowel rechtstreeks tegenover de betrokkene als op Twitter. Hij heeft portretfoto’s van zijn ’tegenstanders’ op Twitter gezet, met diskwalificerende teksten. Dat is allemaal in strijd met basale gedragsregels.” De rechtbank voegt eraan toe: „Het doen van een klokkenluidersmelding is geen vrijbrief voor wangedrag.”

Eerder deze maand, vlak voor de zitting van de rechtbank, omschreef Buijs op Twitter zijn werkgever nog als „zo’n disfunctioneel en kwaadaardig bestuur van zo’n ontspoord instituut.” Dat wijst er volgens de rechtbank op dat hij „nog steeds op oorlogspad is.” Ook staat in het vonnis dat Buijs geen tegengeluid duldt.

Buijs zelf zegt dat hij als klokkenluider heeft aangekaart dat de academische vrijheid zou worden bedreigd door een ’woke-cultuur’. Een commissie onder leiding van Carel Stolker, in het verleden bestuurder van de Universiteit Leiden, doet daar onderzoek naar. Buijs zegt dat de UvA zijn ontslag voorbereidt terwijl dat onderzoek nog loopt.

Laurens Buijs overweegt in hoger beroep te gaan. Volgens hem schaart de rechtbank zich „bij de al grote groep van mensen die mij demoniseren en snoeihard over mij oordelen.” Ook zegt hij dat de rechter helemaal meegaat „in de UvA-framing waarin ik als oorzaak van de conflicten op de UvA word gezien.” Over zijn opmerkingen tegen anderen zegt Buijs „dat ik de intimidatie en agressie tegen mij hier en daar hard heb teruggekaatst.”