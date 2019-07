Vrouw (65) vast om dreigementen windparken

De politie heeft woensdagochtend nog zes huiszoekingen gedaan en zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten. Er zijn huizen doorzocht in Meeden, Nieuw-Buinen, Tweede Exloërmond, Groningen, Oude Pekela en Stadskanaal.

In juni werden al drie mannen aangehouden op verdenking van het versturen van dergelijke dreigbrieven en het dumpen van asbest op plekken waar windmolens zouden komen. Het gaat om mannen van 61, 58 en 50 jaar oud uit deze regio.

Op verschillende plekken in Nederland worden ondernemers die betrokken zijn bij de bouw van windmolenparken al langere tijd bedreigd. In maart legde een bedrijf uit Drenthe nog zijn werkzaamheden neer vanwege de bedreigingen. Een maand later nam ook een ondernemer uit Groningen dat besluit.