GGD begint met 10 ’testbussen’ in hele land

In Drenthe rijdt al de ’sneltest ambulance’ in het rond, een commercieel initiatief. Nu komen daar coronabussen van de GGD bij. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

UTRECHT - De GGD zet landelijk tien mobiele coronatestbussen in. Het zijn omgebouwde stads- en bestelbussen die naar gebieden kunnen gaan waar plotseling meer vraag is naar testen, bijvoorbeeld omdat er daar een uitbraak van corona is. Dat maakte de GGD vrijdag bekend.