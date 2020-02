Dani Hagebeuk: Ajax moet overal de beste zijn

E-sporter Dani Hagebeuk vertegenwoordigt Ajax komend weekeinde in AFAS Live. Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - Ajax kan aankomend weekeinde de derde landstitel in vier jaar binnenslepen. Dit klopt niet? Toch wel. Ajax is namelijk een niet weg te denken topclub in de zogenoemde eDivisie, de Nederlandse voetbalcompetitie voor gamers. In AFAS Live vindt zaterdag de ontknoping plaats. Dani Hagebeuk geldt als uithangbord van het Amsterdamse eSportsteam.