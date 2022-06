Nederlanders zwaargewond na val met trike in afgrond Noord-Italië: ’Ze mochten hier niet rijden’

Volgens plaatselijke media maakten Nederlanders op een trike en twee Vespa’s een tocht op een bergweg met een reeks haarspeldbochten vlak bij het Gardameer. Ze reden bergafwaarts in de richting van Brenzone, waar het vervolgens gigantisch misging: de Nederlander verloor de macht over het stuur in een haarspeldbocht en stortte 50 meter naar beneden. Het voertuig belandde in de braamstruiken.

Tekst gaat verder onder de foto.

De plek van het ongeval Ⓒ ITALIAANSE OVERHEID

Zeven Nederlandse toeristen

Twee van de drie mensen op de trike raakten zwaargewond en zijn met een helikopter naar een ziekenhuis in Verona gebracht. De derde raakte lichtgewond. Ook twee berijders van een scooter liepen volgens de plaatselijke media in de noodlottige bocht lichte verwondingen op. Het gaat om een groep van zeven Nederlandse toeristen. De brandweer en politie werden bijgestaan bij het reddingswerk door een speciale hulpdienst voor de Alpen.

De afdeling is verboden voor auto’s en motorfietsen. De Nederlanders mochten helemaal niet op deze weg rijden, aldus Italiaanse media.