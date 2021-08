Noodkreet hielp: Afghaanse bewaker Sultani veilig in Nederland

Nadat hij dit deed en zijn advocaat Michael Ruperti een officieel rekest indiende bij de ministers Bijleveld (Defensie), Kaag (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) paste het kabinet het beleid aan. Sultani is de eerste van een tien man grote groep die tussen 2003 en 2006 op het kamp in Pol-e Khomri werkte die daarvan profiteert.

Hulp van militairen

„Abdul is met zijn gezin veilig in Nederland”, meldt zijn raadsman. De rest van groep is volgens hem nog grotendeels in Afghanistan en wacht op evacuatie. De beveiliger hoort bij de groep die afgelopen weekeinde met hulp van Nederlandse militairen uit Kabul kon worden gehaald en naar het vliegveld werd gebracht.

Sultani dook onder in Kabul omdat hij net als collega’s vreesde voor zijn leven. Hij verliet zijn huis en bedrijf in Herat na bedreigingen en volgens hem een aanslag op zijn leven. Minder dan twee weken geleden, vlak voor de val van Kabul, probeerden de beveiligers nog te protesteren tegen het voor hen ongunstige beleid.