LIVE | Diverse test- en vaccinatielocaties nog dicht door sneeuw

11.04 - Diverse teststraten en vaccinatielocaties nog dicht door sneeuw

Diverse teststraten en vaccinatielocaties zijn maandag nog altijd dicht vanwege de weersomstandigheden. Onder meer in Noord-Holland en Zuid-Holland blijven verschillende locaties gesloten.

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn alleen de teststraten Ahoy, Rotterdam The Hague Airport, Schiedam en Middelharnis open, meldt de GGD. GGD Hollands Midden heeft maandagochtend besloten de testlocatie in Alphen aan den Rijn te sluiten. De GGD Zuid-Holland Zuid opent alleen de test- en vaccinatielocatie in Dordrecht.

GGD Hollands Noorden heeft een aantal testlocaties en de vaccinatielocatie in Alkmaar gesloten. De testlocatie in Haarlem blijft ook dicht volgens GGD Kennemerland. GGD Zaanstreek-Waterland meldt dat de teststraat in Zaandam niet opent vanwege technische problemen.

GGD Gelderland-Midden opent alleen de testlocatie in Elst niet, omdat daar de verwarmingsketel kapot is. Van GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn alle locaties open, al sluiten ze wat eerder.

Als een test- of vaccinatielocatie gesloten blijft, worden mensen met een afspraak gebeld en ingedeeld op een andere locatie of ander tijdstip.

10.36 uur - RIVM start vragenonderzoek in teststraten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wil een beter beeld krijgen waarom sommige mensen besmet raken met het coronavirus en anderen niet. Volgens het instituut levert het onderzoek ook informatie op over het effect van vaccineren.

„Hoewel er via bron- en contactonderzoek inzicht is in de verspreiding van het coronavirus in Nederland, is niet altijd duidelijk waar iemand een besmetting heeft opgelopen. En waarom sommige mensen het virus wel krijgen en anderen niet. Daarnaast kunnen andere factoren de kans op een besmetting vergroten, zoals de gezinssituatie of type beroep”, aldus het RIVM.

Iedereen die een testafspraak maakt bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst kan meedoen aan het onderzoek en krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

Het RIVM gaat de antwoorden van mensen met een negatieve testuitslag en mensen met een positieve testuitslag met elkaar vergeleken. Zo wordt bepaald welke factoren het risico op besmetting met het coronavirus verhogen of juist verlagen. Volgens het instituut is het belangrijk dat mensen de vragenlijst invullen voordat ze hun testuitslag hebben ontvangen. „Als je weet dat je positief bent getest vul je de vragenlijst misschien anders in dan als je weet dat je negatief bent getest.”

7.57 uur - Zuid-Afrika schort gebruik AstraZeneca-vaccin op

Zuid-Afrika schort het begin op van de vaccinatiecampagne met het coronavaccin van AstraZeneca. De autoriteiten vrezen dat het middel minder effectief is tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus.

Het besluit volgde op de resultaten van een nieuwe studie. Daaruit komt naar voren dat het middel slechts „minimale” bescherming zou bieden tegen lichte of middelzware ziekteverschijnselen. Minister van Volksgezondheid Zweli Mkhize zei dat zijn regering wacht op het advies van wetenschappers. „We denken dat ons vaccin nog steeds beschermt tegen ernstige klachten”, liet vaccinmaker AstraZeneca weten.

Zuid-Afrika had al een miljoen doses van het coronavaccin ingevoerd, maar moest nog beginnen met vaccineren. Het relatief goedkope middel is ook al goedgekeurd in de EU, maar daar besloten meerdere landen om er voorlopig geen 65-plussers mee in te enten. Het zou onduidelijk zijn of het middel voldoende aanslaat bij die groep.

6.54 uur - Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen opnieuw gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is weer gedaald ten opzichte van de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde het afgelopen etmaal 4535 nieuwe besmettingen. Een flinke afname ten opzichte van zondag (8616 gevallen) en zaterdag (10.485 besmettingen).

Het totale aantal geïnfecteerden in Duitsland is opgelopen tot 2.288.545. Het aantal nieuwe coronagevallen daalde de afgelopen dagen gestaag en ligt nu lager dan exact een week geleden toen er 5600 nieuwe infecties werden gemeld.

6.00 uur - Rode Kruis komt met challenge tegen coronadip bij jongeren

Veel jongeren van 16 tot en met 30 jaar zien op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben: ruim 7 op de 10 (72 procent). Van de jongeren die zeggen regelmatig of vaker met gevoelens van eenzaamheid of somberheid te kampen, is dit 90 procent. Dat stelt het Rode Kruis op basis van online-onderzoek onder 713 Nederlanders in die leeftijdscategorie.

Het aandeel jongeren dat zich tijdens de coronacrisis eenzaam, somber of angstig voelt, is groot, zegt het Rode Kruis: 60 procent heeft minimaal af en toe te maken met eenzaamheid en 23 procent regelmatig tot bijna altijd. 73 procent voelt zich weleens somber en 30 procent zelfs regelmatig of vaker. In vergelijking met eenzelfde onderzoek in oktober vorig jaar, zijn deze cijfers gestegen. Eenzaamheid komt meer voor onder jongeren die alleen wonen: 33 procent versus 23 procent voor jongeren die bij hun ouders wonen. Door de avondklok is 38 procent van de respondenten zich iets of veel slechter gaan voelen, zo stelt het Rode Kruis. De jongste groep (16 -22 jaar) ervaart dan de meeste negatieve gevolgen van de avondklok. Voor een groot deel echter maakt de avondklok weinig verschil: „door de lockdown viel er ’s avonds toch al weinig te doen buiten de deur”

Iets meer dan de helft van de ondervraagden raakt wel iets positiever gestemd doordat het vaccineren is begonnen, al duurt dat vaccineren een kleine 70 procent te lang. „Een andere positieve noot is dat de overgrote meerderheid (85 procent) aangeeft dat ze ergens terecht kan met haar zorgen. Ruim de helft maakt daar ook weleens gebruik van. Tegelijk vindt een flinke groep (36 procent) dat ze vaker met haar omgeving zou moeten praten over die zorgen”, aldus het Rode Kruis.

Om jongeren weer „frisse energie” te geven komt de hulporganisatie met een zogenoemde challenge: #skipdecoronadip. Twee psychologen geven deelnemers die meedoen aan die uitdaging, een week lang elke dag een mail met tips en activiteiten in hun mailbox.

Meer nieuws

Binnenland

Ziekenhuis MCL sluit oncologieafdeling om coronabesmettingen

’Avondklok mogelijk tot 2 maart, besluit valt maandag’

Buitenland

Oostenrijk verscherpt grenscontroles aanzienlijk

’Vaccin AstraZeneca minder effectief tegen Zuid-Afrikaans virus’

Financieel-economisch:

NS ziet verlies van miljarden

Economie heeft na corona een zetje nodig

Sport:

De schaatswereld droomt hardop van NK op natuurijs

Een Elfstedentocht in de huidige coronasituatie zit er niet in

Video/podcast:

’Corona heeft het onderwijs ook veel opgeleverd’

’Na corona brullen we weer in elkaars gezicht’

Entertainment/persoonlijk:

Lubach haalt uit naar gasten Op1 voor negeren avondklok

Bekijk hier het liveblog van zondag 7 februari