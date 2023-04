Premium Het beste van De Telegraaf

Meppel schudt op z’n grondvesten na extreem onweer: ’Explosie in de woonkamer’

Door Robert-Erik Lanting Kopieer naar clipboard

Stenen zijn terecht gekomen op auto's die naast de woning staan geparkeerd. Ⓒ Huisman Media

Eén van de onweersklappen boven Meppel was maandagnacht zo krachtig dat het volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek klonk alsof een bom afging. De halve stad zat even na middernacht rechtop in bed, onder wie Yana Kupets (31).