’Hagenaar overleed na mishandeling fietsendieven’

De verdachten lijken betrokken te zijn bij de diefstal van (elektrische) fietsen. Dit blijkt uit onderzoek van deze krant.

In het deftige Statenkwartier is de schok groot over wat zich maandagmiddag afspeelde in de drukke Willem de Zwijgerlaan. Een buurtbewoonster, die boodschappen heeft gedaan, vertelt dat de man ’een hartaanval heeft gekregen’, nadat hij eerst nog naar huis was gestrompeld.

Antoine Veerkamp woont vlak bij broodjeszaak Enjoy Sandwich waar de Hagenaar voor de deur werd mishandeld. „Op camerabeelden die ik aan de politie heb gegeven zijn drie getinte jongens te zien die aan fietsen lopen te rukken. Als er een oudere man aankomt, gaan ze ineens achter hem aan”, vertelt hij. „Er worden veel fietsen gestolen hier. Dat doen ze door er een vreemd slot omheen te hangen. Later komen de dieven terug en nemen ze de fiets mee.”

’Politie reed door’

Volgens buurtbewoner Willem Niehorster is de kans zeer groot hij dezelfde verdachten ’letterlijk tegen het lijf is gelopen’, toen hij kort voor de fatale mishandeling naar het postkantoor moest. „Ik zag een groepje van drie jongens joints roken voor de basisschool. Ik waarschuwde twee agenten, maar tot mijn verbazing reden ze door. Op de terugweg blokkeerden dezelfde jongens met hun fiets mijn looppad. Ik was nog maar net thuis toen er allemaal sirenes klonken”, vertelt hij. Ook andere buurtbewoners herkennen het beeld van straattuig dat rondhangt. „Ze zaten altijd bij de Turkse bakker, maar die is sinds kort weg.”

De mishandeling in het Statenkwartier vertoont een opvallende gelijkenis met de mishandeling van de zelfstandig ondernemer en hockeytrainer Ewout, die in de nacht van 16 op 17 augustus na een bezoek aan de nabijgelegen uitgaansgelegenheid Westwood een gebroken kaak opliep, toen hij een groep van drie jongens betrapte die zijn (geleende) elektrische fiets wilden stelen.

Beloning voor gouden tip

Toen de Hagenaar er wat van zei, werd hij knock-out geslagen. „Ik heb wekenlang door een rietje moeten eten en drinken. Gelukkig kan ik sinds een paar dagen weer praten”, vertelt hij. Omdat het donker was en de Hagenaar de verdachten alleen maar op hun rug zag, is er slechts een summier signalement bekend. Vorige week deed de politie opnieuw een getuigenoproep. De vrienden van de Hagenaar hebben een beloning van 5000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de fietsendieven.