Luchtmachtbasis Irak opnieuw bestookt met raketten

Amerikaanse soldaten bij het Taji kamp waar Iraakse en Amerikaanse troepen verblijven, dertig kilometer ten noorden van Bagdad. Ⓒ AFP

BAGDAD - De luchtmachtbasis Kamp Taji in Irak is zaterdag voor de tweede keer in een week tijd bestookt met raketten. De basis ten noordwesten van Bagdad, waar ook buitenlandse militairen zijn gestationeerd, werd op klaarlichte dag aanvallen. Veiligheidsbronnen meldden twee zwaargewonden. Het zou gaan om militairen van de Iraakse luchtmacht. Zij verkeren in kritieke toestand.