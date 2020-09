VN is jarig, maar steeds minder relevant

Secretaris-Generaal Antonio Guterres in een verder leeg en verlaten New York. Ⓒ REUTERS

NEW YORK - Het had een groots feest moeten worden, de opening dinsdag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2020, het jaar waarin de organisatie in oktober haar 75e verjaardag viert. Maar als gevolg van de coronapandemie vliegen de champagnekurken voor de jarige dit keer alleen virtueel door de lucht.