Kinderombudsvrouw wil pesten in de toekomst strafbaar stellen

Pesten is nu niet strafbaar, wel kunnen pesters vervolgd worden als ze strafbare feiten plegen. „Misschien zijn pestprotocollen niet genoeg en moet je wel toe naar een strafbaarheidstelling van pesten”, zegt Kalverboer in een interview in het AD. „Dat is op zich nog steeds geen aanpak van het fenomeen, maar dan laat je wel zien hoe ernstig dit wangedrag is. Want de gevolgen van pesten zijn levensgroot.”

Ze constateert dat pesten vaak wordt gebagatelliseerd en het fenomeen wordt onderschat. ”’Daar word je hard van’, krijgt een slachtoffer dan te horen. Maar als je volwassenen spreekt die zoiets vreselijks hebben moeten ondergaan in hun jeugd, dan dragen zij de sporen ervan de rest van hun leven met zich mee.”

’Kinderen helaas dé ervaringsdeskundige’

Kalverboer roept kinderen die worden gepest op een onlinevragenlijst in te vullen op de website van de Kinderombudsman, zoals haar functie officieel heet. Zo wil ze meer zicht krijgen op de oorzaken, impact en de aanpak van pesten. „Kinderen zijn, helaas, dé ervaringsdeskundigen als het aankomt op pesten”, zegt Kalverboer tegen de krant. „Wij moeten hun mening en visie horen. Want als ik met volwassenen spreek, meestal bestuurders, hebben ze nogal eens de neiging om het probleem te onderschatten. Kinderen kunnen genadeloos blootleggen hoe zij, ondanks regels en protocollen, toch het slachtoffer zijn.”

Ieder jaar krijgt de Kinderombudsman zo’n 2000 meldingen en klachten over zaken die kinderen aangaan, staat te lezen op de website. Hieronder vallen ook meldingen over pesten en de aanpak van pesten. Het topje van de ijsberg, aldus de site, want jaarlijks worden ongeveer 350.000 kinderen gepest. Het wordt vaak onderschat of helemaal niet (h)erkend, en ook lang niet altijd aangepakt.