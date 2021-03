4,5 jaar cel Keith Bakker voor verkrachting: gevallen goeroe foeterend en scheldend zaal uit

Het is de tweede keer dat Bakker wordt veroordeeld voor seksueel misbruik. In 2012 kreeg hij vijf jaar cel voor het misbruiken van zeven minderjarige meisjes die hij behandelde voor verslavingsproblemen. De aangifte die zijn nieuwe slachtoffer deed noemde Bakker steeds onzin. Hij zou pas een seksuele relatie met haar hebben gekregen toen ze 18 was.

De rechtbank gelooft hem niet. Volgens de rechtbank heeft Bakker het meisje tussen mei 2016 en september 2018 meermalen verkracht en haar geïsoleerd van haar familie en haar vrienden. ,,Haar hele leven stond in het teken van de relatie met een 40 jaar oudere man.”

Beroepsverbod

Keith Bakker reageerde ontsteld. ,,Djiezus Christ. What a load of shit!” De rechtbank vindt ook bewezen dat Bakker het hem eerder opgelegde beroepsverbod heeft overtreden door toch mensen te behandelen, tegen betaling van forse bedragen. Hij werd ook veroordeeld tot het terugbetalen van de daarmee verdiende 88.500 euro aan de Staat en 15.000 euro schadevergoeding aan zijn slachtoffer.

Bakker viel de rechter tijdens het uitspreken van het vonnis meermalen in de rede. ,,Niet normaal dit! Middeleeuws wat hier gebeurt”, riep hij uit, terwijl hij steeds verder onderuit in zijn stoel zakte en met zijn handen naar zijn hoofd greep.

Geen tbs

Bakker kreeg van de rechtbank niet de door het Openbaar Ministerie geëiste tbs met dwangverpleging opgelegd. Volgens de deskundigen was hij volledig toerekeningsvatbaar. Ook kreeg hij niet opnieuw een beroepsverbod opgelegd. Wat de rechtbank betreft staat weliswaar vast dat hij in strijd met het beroepsverbod vijf personen behandelde, maar er kan niet worden vastgesteld dat hij het seksueel misbruik pleegde ,,in het beroep van de verdachte”, aldus de rechtbank.