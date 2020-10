Patiënten spreiden een militaire operatie

PECC-medewerkers kunnen op de schermen zien welke regio’s plek hebben in hun ziekenhuizen voor coronapatiënten. Ⓒ René Bouwman

Zeist - Het is misschien wel de belangrijkste organisatie tijdens deze coronacrisis. In het Patient Evacuation Coordination Centre (PECC) wordt nauwgezet bijgehouden welke regio’s plek hebben in hun ziekenhuizen om coronapatiënten over te nemen. De Telegraaf keek mee op de werkvloer en zag hoe de spanning oploopt.