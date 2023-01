MH17: mensenrechtenhof buigt zich over rol Rusland na klacht Nederland

Op 17 juli 2014 vloog de Boeing 777 van Amsterdam naar Kuala Lumpur, toen het boven Oost-Oekraïne door een BUK-raket werd neergehaald. Bij de vliegramp kwamen 298 mensen om, onder wie 193 Nederlanders. In 2020 diende Nederland een klacht in tegen Rusland bij het EHRM. Moskou zou onvoldoende hebben meegewerkt aan de Nederlandse verzoeken tot strafrechtelijk onderzoek en desinformatie hebben verspreid. Volgens Nederland een schending van de mensenrechten van de nabestaanden van de ramp. Rusland ontkent de beschuldigingen.

Rusland land probeerde het hof in Straatsburg ervan te weerhouden de zaak in behandeling te nemen. Het beweerde dat het niets te vertellen had in Oost-Oekraïne toen in 2014 van daaruit de raket werd afgeschoten die MH17 fataal werd. Tevergeefs: het hof maakte woensdag korte metten met de Russische verdediging en heeft besloten de zaak te gaan behandelen. Als het hof Rusland uiteindelijk zou veroordelen, heeft dat grote politieke betekenis. Moskou kan dan tot een schadevergoeding worden veroordeeld. Er was woensdag geen Russische delegatie aanwezig bij het hof.

Wanneer Rusland zich bij het EHRM moet verantwoorden voor hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17 is nog niet duidelijk. Volgens Piet Ploeg van Stichting Vliegramp MH17 kan dit nog jaren duren, „maar de eerste hobbel is overwonnen. We kunnen nu verder kijken naar de inhoudelijke behandeling.”

Opgetogen

Bij de nabestaanden die woensdag aanwezig waren in Straatsburg heerst na de zitting vooral een opgetogen gevoel, stelt Ploeg. „Niet alleen alle bezwaren van Rusland zijn van tafel geveegd, maar ook werd bekend dat de individuele klachten van nabestaanden, 502 stuks, bij voorbaat al ontvankelijk zijn verklaard. Dat betekent dat ook deze zaken in behandeling worden genomen. Dubbel succes dus, en daar zijn we ongelooflijk blij mee.”

Eind vorig jaar werden bij de rechtbank in Den Haag rebellenleider Igor Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60) en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (50) al veroordeeld tot levenslang voor hun rol in het neerhalen van MH17.