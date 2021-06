Bewoners terug naar huis na ontploffing bestelbus Den Haag

Er wordt nog gewerkt aan het opruimen van de rommel en het vervangen van de ruiten. Bewoners krijgen daarbij hulp van de gemeente en de Stichting Salvage.

Twee mensen raakten door de ontploffing gewond, een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zat in het busje op het moment van de knal. De andere gewonde, een omstander, is nagekeken door ambulancepersoneel.

De ontploffing vond aan het eind van de ochtend plaats. Op foto’s is te zien dat het dak en de zijkant van de bestelbus deels zijn weggeblazen. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar er is op dit moment geen vermoeden van opzet, aldus de brandweer. Burgemeester Jan van Zanen ging een kijkje nemen om getroffenen en de hulpdiensten „een hart onder de riem te steken”, aldus zijn woordvoerder.