VS klagen 21-jarige Zwitserse aan wegens hacken van 150.000 camera’s

Door het hacken van ondernemingen die zich bezighouden met camerabeveiliging, heeft Kottman eerder deze maand samen met medeplichtigen toegang gekregen tot naar schatting 150.000 camera’s in meer dan honderd instellingen of bedrijven. Het gaat om veel zaken in de VS omdat de Amerikaanse beveiliger Verkada werd gehacked.

Advanced Persistent Threat 69420

Kottman behoort tot een hackerscollectief dat vaker van zich liet horen en zich Advanced Persistent Threat 69420 noemt. De hacker zegt dat ze opereert „uit nieuwsgierigheid, uit strijd voor vrijheid van informatie, vanuit een forse dosis antikapitalisme met een snufje anarchie.”

Maar het Openbaar Ministerie in Washington ziet dat anders. Een ’cybertaskforce’ van inlichtingendiensten FBI heeft samen met de Zwitserse politie al een huiszoeking bij de hacker thuis in Luzern gedaan, aldus Zwitserse media. „Het stelen van aanmeldingsgegevens en het stelen van vertrouwelijke of gevoelige informatie en die op internet publiceren, is geen vrijheid van meningsuiting, maar is diefstal en bedrog”, aldus een justitiewoordvoerder in Washington.