LIVE | Horeca roept op om te gaan picknicken

07.10 - ’Ga picknicken’

Horecaondernemers hopen later op zondag vele mensen te mogen begroeten in de binnensteden voor een landelijk picknickmoment. Het idee van de picknick om ondernemers te ondersteunen ontstond in Breda waar eind februari al een soortgelijk initiatief was. Volgens de initiatiefnemers doen ondernemers in verschillende steden mee waaronder Alkmaar, Maastricht, Bergen op Zoom en Venray.

Mensen die op de picknick afkomen hoeven geen eigen eten en drinken mee te brengen. De kroegen en de restaurants gebruiken hun afhaalfunctie om iedereen van eten en drinken te voorzien. De picknick is een reactie op het kabinetsbesluit om de terrassen voorlopig dicht te houden.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland zei eerder begrip te hebben voor het initiatief. De organisatie hoopt dat van de actie een „duidelijk signaal” uitgaat naar Den Haag. Dit omdat „het water veel ondernemers aan de lippen staat.” Volgens KHN kan de horeca met inachtneming van de coronavoorschriften veilig open.

06.40 - Besmettingen Duitsland omlaag

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is opnieuw lager dan een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zondagochtend 17.176 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Een dag eerder werden 20.472 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 21.573 op vrijdag.

In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.772.401 inwoners van Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 90 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland nu zeker 75.870 levens geëist.

De lockdown loopt in Duitsland in ieder geval tot 18 april. Het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door Merkel ingetrokken na een storm van kritiek.