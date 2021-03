LIVE | Weinig Russen laten zich vaccineren: Poetin doet oproep

15.12 - Poetin roept Russen op vaccin te nemen na lage opkomst

De Russische president Vladimir Poetin heeft de bevolking zondag opgeroepen zich te laten inenten tegen het coronavirus, nadat is gebleken dat maar weinig inwoners zich laten vaccineren. Veel Russen staan sceptisch tegenover de vaccinatie.

Volgens Poetin is het van groot belang dat mensen zich laten inenten. „Als iemand zich zelfverzekerd wil voelen, niet ziek wil worden en geen serieuze gevolgen wil ondervinden van die ziekte, dan is het natuurlijk beter om dit vaccin te krijgen”, zei hij op staatszender Rossiya-1.

Zelf kreeg de 68-jarige president dinsdag een vaccin toegediend. Het is niet bekendgemaakt met welk vaccin hij is gevaccineerd, maar het gaat in ieder geval om een middel van Russische makelij. Ook besloot Poetin de prik achter gesloten deuren te krijgen, in tegenstelling tot veel andere wereldleiders.

Een woordvoerder liet weten dat Poetin zich na de inenting goed voelde. Wel liet hij zelf weten enige bijwerkingen te hebben gehad. „Ik werd de volgende ochtend wakker met milde spierpijn, maar ik had geen verhoging”, aldus Poetin. Ook zei hij een oncomfortabel gevoel te hebben op de plek waar hij de prik kreeg. Het Kremlin maakt bewust de naam van het vaccin niet bekend, „omdat alle drie de Russische vaccins betrouwbaar en effectief zijn.”

Rusland begon in december met een vaccinatiecampagne maar tot nu toe hebben ongeveer 4 miljoen van de 144 miljoen inwoners twee prikken ontvangen. Nog eens 2 miljoen Russen zouden hun eerste prik hebben gehad.

Een recente peiling toont aan dat minder dan een derde van de Russische bevolking bereid is zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Bijna twee derde van de bevolking zou geloven dat het virus door mensen is gecreëerd als „biologisch wapen.”

Rusland is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Tot nu toe raakten meer dan 4,5 miljoen inwoners besmet. Ruim 200.000 Russen zouden zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, hoewel het land zelf lagere cijfers meldt.

13.10 - Elke 72 uur een test

Vrachtwagenchauffeurs die vanuit het buitenland naar Engeland reizen, kunnen vanaf 6 april te maken krijgen met verplichte coronatesten. Ze moeten zich in eerste instantie binnen 48 uur laten testen. Daarna moet iedere 72 uur een coronatest volgen, zegt minister van Transport Grant Shapps.

Het Verenigd Koninkrijk wil met die nieuwe regels de verspreiding van nieuwe coronavarianten beter kunnen monitoren. Die gemuteerde versies van het virus worden gezien als besmettelijker. De Britse regering had niet-essentiële internationale reizen al verboden, maar vrachtwagenchauffeurs vallen niet onder dat reisverbod.

De nieuwe testplicht geldt alleen voor vrachtwagenchauffeurs die meer dan twee dagen in Engeland blijven. Er wordt een uitzondering gemaakt voor bestuurders uit de zogeheten Common Travel Area (Gemeenschappelijk Reisgebied), waar onder meer buurland Ierland en de Kanaaleilanden onder vallen.

Vergelijkbare regels zorgden eind vorig jaar nog voor chaos in het zuidwesten van Engeland. Toen ging het om een testplicht die Frankrijk had ingevoerd voor vrachtwagenbestuurders uit het Verenigd Koninkrijk. Een ingewijde zei vrijdag dat dit keer naar verwachting voldoende sneltesten beschikbaar zijn. Daardoor zou grote overlast nu moeten uitblijven.

10.56 - Sterftekans Duitse ziekenhuizen afgenomen

De sterftekans van coronapatiënten in Duitse academische ziekenhuizen daalde in de loop van vorig jaar. Dat komt mogelijk doordat behandelingen zijn verbeterd en doordat medische teams meer ervaring opdeden, zeggen onderzoekers van de universiteit van Erlangen.

Onderzoekers keken onder meer naar de gegevens van zo'n 1300 coronapatiënten in 14 ziekenhuizen. Daar overleed tussen januari en april nog een vijfde (20,7 procent) van de coronapatiënten. Daarna zette een flinke daling in. Tussen mei en september ging het om een sterftecijfer van 12,7 procent.

Dat percentage ligt fors hoger als alleen wordt gekeken naar patiënten op de intensive care. Daar overleed in de eerste maanden van het jaar 39,8 procent van de mensen die kunstmatige beademing nodig hadden. Het ging in de latere maanden om 33,7 procent, ongeveer een derde van de patiënten.

Duitsland heeft sinds het begin van de uitbraak melding gemaakt van ruim 75.000 sterfgevallen door het virus. Het land zit sinds december in lockdown, maar sommige deelstaten kiezen in toenemende mate voor een eigen coronabeleid. Zo wil het kleine Saarland de lockdownmaatregelen na Pasen verregaand versoepelen.

07.10 - ’Ga picknicken’

Horecaondernemers hopen later op zondag vele mensen te mogen begroeten in de binnensteden voor een landelijk picknickmoment. Het idee van de picknick om ondernemers te ondersteunen ontstond in Breda waar eind februari al een soortgelijk initiatief was. Volgens de initiatiefnemers doen ondernemers in verschillende steden mee waaronder Alkmaar, Maastricht, Bergen op Zoom en Venray.

Mensen die op de picknick afkomen hoeven geen eigen eten en drinken mee te brengen. De kroegen en de restaurants gebruiken hun afhaalfunctie om iedereen van eten en drinken te voorzien. De picknick is een reactie op het kabinetsbesluit om de terrassen voorlopig dicht te houden.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland zei eerder begrip te hebben voor het initiatief. De organisatie hoopt dat van de actie een „duidelijk signaal” uitgaat naar Den Haag. Dit omdat „het water veel ondernemers aan de lippen staat.” Volgens KHN kan de horeca met inachtneming van de coronavoorschriften veilig open.

06.40 - Besmettingen Duitsland omlaag

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is opnieuw lager dan een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zondagochtend 17.176 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Een dag eerder werden 20.472 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 21.573 op vrijdag.

In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.772.401 inwoners van Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 90 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland nu zeker 75.870 levens geëist.

De lockdown loopt in Duitsland in ieder geval tot 18 april. Het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door Merkel ingetrokken na een storm van kritiek.