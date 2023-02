Premium Het beste van De Telegraaf

Ouders pleiten voor verbod op mobieltjes in klas: ’Tijdens vakkenvullen staan ze toch ook niet met hun telefoon?’

Door Emile Kossen

Leerlingen van Het Vlier in Deventer grijpen massaal de middagpauze aan om in de aula hun mobieltjes tevoorschijn te halen. Ⓒ Robert Hoetink

Het is tijd om mobieltjes permanent te weren uit de klas. Dat vindt een meerderheid van ouders in een peiling van Ouders & Onderwijs. Tal van scholen wachten niet op de politiek en nemen al stappen om de strijd aan te gaan met de verslavende apparaten. Intussen blijven leerlingen zoeken naar mazen in de wet.