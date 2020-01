Brand in Rotterdamse flat vermoedelijk aangestoken

Een man raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of deze persoon de dader is.

De brand woedde woensdagavond in een appartementencomplex aan de Grote Beer. Er was veel rook. Ooggetuigen zagen mensen op balkons staan. Die werden er na enige tijd vanaf gered door de brandweer. Onder meer een moeder en haar baby in een maxicosi werden met een hoogwerker weggehaald. De brandweer evacueerde in totaal veertig bewoners. Ze werden tijdelijk in een stadsbus opgevangen. De meesten konden na enkele uren weer naar huis, nadat het gebouw was gelucht.

De bewoners van zes woningen kunnen nog niet terug, omdat hun woningen eerst nog goed moeten worden gelucht. Zij worden elders opgevangen.