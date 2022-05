Ketheltunnel bij Rotterdam weer helemaal open

De tunnel in de snelweg was maandagochtend enige uren dicht vanwege twee zieke personeelsleden die ingepland stonden de tunnel te bedienen. Hun vervanging arriveerde om 08.00 uur.

De dichte tunnel leidde tot een drukke spits rondom Rotterdam en in Zuid-Holland. Verkeer werd omgeleid via de A13 en de A20. Volgens de ANWB zal het nog even duren voordat de wegen weer filevrij zijn.

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het personeelstekort door ziekte een eenmalig incident is en voorziet niet dat het vaker gaat gebeuren dat de tunnel om deze reden dicht moet. Toezicht in de tunnels is belangrijk om de veiligheid te garanderen, stelt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Daarom kan de tunnel pas open „als al het nodige personeel er is, de veiligheid in de tunnel staat voorop”, aldus een woordvoerster.