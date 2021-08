Defensie schrapt schietoefeningen vanwege opvang evacués uit Afghanistan

Volgens Defensie is het niet mogelijk alle schietoefeningen te stoppen. „Getraindheid is noodzakelijk om militairen in te zetten, zoals bijvoorbeeld nu op de Afghaanse luchthaven in Kabul.”

De oefeningen op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, waar ook mensen uit Afghanistan zijn opgevangen, gaan wel door. Volgens Defensie ervaren de evacués hier „nauwelijks tot geen geluidoverlast”

Het is op dit moment nog niet bekend voor hoe lang de schietoefeningen zijn geschrapt.