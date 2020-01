Zeldzame foto’s opgedoken van vernietigingskamp Sobibor

De fotocollectie die momenteel wordt getoond in het documentatiecentrum Topographie des Terrors in Berlijn is in 2015 overhandigd door de kleinzoon van Niemann. De foto’s verhuizen op een later moment naar het Holocaust Museum in Washington. „Het was voor mij een adembenemende ervaring om deze foto’s van Sobibor te zien”, zegt de Nederlandse Jetje Manheim die bij de presentatie aanwezig was. Haar grootouders zijn om het leven gebracht in de gaskamers van Sobibor. „Voor het eerst heb ik gezien wat mijn grootouders zagen aan het einde van hun vermoeiende treinreis van 72 uur. Op die dag kwam een einde aan hun leven.”

Onder de beeltenissen zijn volgens onderzoekers twee foto’s van John Demjanjuk, de Oekraïense kampbewaker die in 2011 in Israël werd veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in Sobibor. Hij ontkende altijd dat hij kamp–opzichter was. Ongeveer 250.000 Europese Joden kwamen om in het kamp, dat zich bevond in het door de nazi’s bezette Polen. Onder hen waren ruim 34.000 Nederlandse Joden.

Op de 361 foto’s staan ook andere nazi-kampen afgebeeld zoals die in Sachsenhausen en Belzec. Daarnaast worden plekken getoond waar het euthanasieprogramma werd uitgevoerd. Onder de naam Aktion T4 werden in nazi-Duitsland mensen met een beperking vermoord. Daar werkte Niemann aan mee.

Demjanjuk overleed in 2012 op 91-jarige leeftijd in een bejaardenhuis, waar hij in afwachting van de behandeling van zijn hoger beroep in vrijheid woonde. Niemann werd tijdens een opstand in Sobibor in 1943 met een bijl vermoord.